Кабмин утвердил правила оценки и продажи доли Exxon в "Сахалине-1"

Ее может получить только российское юридическое лицо, соответствующее определенным критериям и предложившее наибольшую цену

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила оценки и продажи доли Exxon в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1", согласно которым ее может получить только российское юридическое лицо, соответствующее определенным критериям. Соответствующее постановление, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 сентября.

Согласно правилам, оценку доли Exxon проводит независимый оценщик "Б1 - Консалт" и утверждает правительство РФ, после вступления в силу утверждения кабмина Росимущество обеспечивает продажу доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1" (новый оператор проекта). В частности, агентство проводит отбор, определяя победителя, предложившего наибольшую цену. Участвовать в отборе может российское юридическое лицо, соответствующее критериям, утверждаемым правительством России.

В случае подачи заявки лишь одной компанией или признания только одного юрлица, соответствующим критериям отбор не проводится, а эта компания признается победителем по начальной цене (то есть утвержденной кабмином оценки доли Exxon в "Сахалине-1").

В апреле президент РФ Владимир Путин продлил сроки продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до осени 2023 года: ранее предполагалось, что правительство проведет оценку и продажу в течение 4 месяцев с принятия решения об отказе в передачи доли. Указом от 5 апреля этот срок был продлен до 12 месяцев, то есть до середины ноября этого года.

РФ осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Новый оператор проекта, ООО "Сахалин-1", был зарегистрирован 14 октября 2022 года. Правительство РФ разрешило передать 20% доли нового оператора "Сахалин-1" индийской ONGC Videsh Limited, а 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания ExxonMobil) - 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России.