В Минсельхозе спрогнозировали снижение стоимости мяса птицы в ближайшее время

Это связано с расширением производственных мощностей и сокращением сезонного спроса, отметили в министерстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Снижение стоимости мяса птицы ожидается в ближайшее время в России в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Сообщается, что первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе совещания представители Федеральной антимонопольной службы отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая текущего года. Кроме того, была выявлена доминирующая группа из трех крупнейших компаний - производителей. "В этой связи ситуация с ценообразованием на эту продукцию взята ФАС России на особый контроль и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут незамедлительно приняты меры реагирования", - говорится в сообщении министерства.

"Участники рынка заявили, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости мяса птицы. В том числе этому будет способствовать расширение производственных мощностей, а также сокращение сезонного спроса", - сказано в сообщении. Минсельхоз также констатирует, что производители яиц подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию.

В сообщении министерства добавляется, что в 2023 году в отрасли птицеводства сохраняется положительная динамика. Так, за январь - август производство птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%, до 4,3 млн тонн, яиц - на 3,1%, до 25,5 млрд штук.