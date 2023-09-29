Госпрограмма "Научно-технологическое развитие РФ" в 2024 году превысит 1,33 трлн рублей

В 2024 году ассигнования планируется увеличить примерно на 45,9 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. На реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ" в 2024 году планируется выделить из федерального бюджета более 1,33 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", в 2024 году составят 1 338 283,2 млн рублей, в 2025 году - 1 174 177,3 млн рублей и в 2026 году - 1 341 435,7 млн рублей", - сообщается в документе.

По сравнению с цифрами прежнего федерального закона ФЗ-466 о бюджете 2023 года и планах на 2024 и 2005 годы, в 2024 году ассигнования планируется увеличить примерно на 45,9 млрд рублей, в 2025 году - на 40,3 млрд рублей, в 2026 же году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза - на 69,7 млрд рублей.

В частности, ассигнования на проведение фундаментальных научных исследований в 2024 году планируется увеличить почти на 8,15 млрд рублей, в 2025 году - более чем на 9 млрд рублей, а в 2026 году - более чем на 13,5 млрд рублей. На создание университетских кампусов в 2024 году ассигнования планируется увеличить почти на 39,3 млрд рублей, в 2025 году - на 21,8 млрд рублей.

В документе присутствуют и планы сокращения некоторых ассигнований: в частности, расходы на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд в 2024 году планируется сократить почти на 3,5 млрд рублей, в 2025 году - почти на 3,9 млрд рублей и в 2026 году - более чем на 3,5 млрд рублей по сравнению с прежними планами.

Расходы на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных организаций в 2024 году планируется сократить почти на 42,7 млрд рублей, в 2025 году - на 22,3 млрд рублей в связи с перераспределением на федеральные проекты по созданию кампусов и других крупных объектов инфраструктуры.