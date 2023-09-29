Президент Киргизии надеется на расширение торгово-экономическоих отношений с ЕС

Садыр Жапаров особо отметил, что в условиях современных угроз Киргизия придерживается "однозначной и твердой позиции - все существующие разногласия необходимо решать исключительно за столом переговоров и мирным путем"

БИШКЕК, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает на активизацию сотрудничества стран Центральной Азии с Евросоюзом (ЕС). Об этом он заявил в Берлине на первой встрече руководителей стран Центрально-Азиатского региона с канцлером Германии Олафом Шольцем,

"Садыр Жапаров, обратив внимание присутствующих на разрушение традиционных цепочек поставок товаров в современном мире, выразил надежду на то, что при поддержке Европейского союза и его государств-членов удастся диверсифицировать торгово-экономические отношения", - говорится в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

При этом Жапаров также особо отметил, что в условиях современных угроз Киргизия придерживается "однозначной и твердой позиции - все существующие разногласия необходимо решать исключительно за столом переговоров и мирным путем". Президент Киргизии обратил внимание участников встречи на гидроэнергетические возможности стран Центральной Азии, призвав инвесторов "изучить возможности по строительству объектов возобновляемых источников энергии" в республике.

"Сегодня вопросы, связанные с бережным отношением к природе и противодействием изменению климата, приобретают особый приоритет. По сути, мы уже повсеместно наблюдаем негативные последствия изменения климата. Для Кыргызстана такой проблемой является таяние ледников - источника воды в регионе. Сокращение общей площади ледников неизбежно приведет к маловодью и будет иметь негативные социальные, экономические и экологические последствия для всей Центральной Азии", - цитирует руководителя Киргизии его пресс-служба.

Жапаров выразил уверенность в том, что для ФРГ взаимодействие с Центральной Азией "как с единым экономическим пространством" в несколько раз повысит ее "инвестиционную и торгово-экономическую привлекательность".

Встречи "Центральная Азия +" проводятся регулярно, в том числе на уровне глав государств. В прошлом году прошел саммит "Центральная Азия + Россия", в этом году проводились встречи с Китаем, США, лидерами арабских стран и Евросоюзом. На следующий год запланирован саммит "Центральная Азия + Япония".