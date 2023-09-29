Минфин проанализирует возможность введения в России туристического сбора

Эта мера позволит привлечь средства в региональные бюджеты

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ проанализирует возможность введения в России туристического сбора. Эта мера позволит привлечь средства в региональные бюджеты, однако у нее могут быть и негативные последствия, говорится в приложении к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы в пакете с проектом бюджета на будущий год.

"Планируется оценить целесообразность предоставления субъектам Российской Федерации права введения туристического сбора. <…> В течение 2023 и 2024 годов Минфином России будет анализироваться возможность введения туристического сбора, в том числе с учетом итогов анализа эксперимента по установлению и взиманию курортного сбора", - говорится в документе.

Согласно ему, введение туристического сбора позволит привлечь дополнительные средства в бюджеты регионов страны. "Вместе с тем, уже сейчас очевиден отказ от целевого характера данных платежей, что не позволит напрямую направлять средства, полученные путем введения данного сбора на улучшение инфраструктуры гостеприимства", - добавляется в материалах.

"Кроме того, заслуживает внимания тот факт, что введение туристического сбора приведет к удорожанию услуг. Вместе с тем, с учетом итогов эксперимента по обнулению НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, данное удорожание может быть нивелировано", - отмечается в документе.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус". В Крыму курортный сбор не взимается, в регионе действует соответствующий мораторий.