ЕБРР инвестировал в 2023 году €1,2 млрд в экономику Украины

Банк оказывает помощь стране в энергетической безопасности, финансировании торговых операций, защите основной инфраструктуры, продовольственной безопасности и обеспечении фармацевтических компаний ликвидностью

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в экономику Украины в 2023 году достигли €1,2 млрд. Как отмечается в сообщении кредитной организации, об этом ее глава Одиль Рено-Бассо проинформировала украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Киеве.

"Преодолев этот рубеж, ЕБРР подтверждает непоколебимую приверженность поддержке вашей страны. Наши партнерские отношения - также свидетельство устойчивости и потенциала украинской экономики, ее финансового и делового секторов", - сказала Рено-Бассо.

Ранее банк дал обещание выделить Украине помощь в размере до €3 млрд на 2022-2023 годы для поддержания реальных секторов экономики и частного бизнеса. Как утверждают в ЕБРР, с учетом €1,7 млрд, выделенных в прошлом году (это составило 10% от общего объема его инвестиций), взятое обязательство будет выполнено "очень скоро".

Банк выделил пять основных направлений оказания помощи Украине. Это энергетическая безопасность, финансирование торговых операций, защита основной инфраструктуры, продовольственная безопасность и обеспечение фармацевтических компаний ликвидностью.