Путин заявил, что торговля между РФ и Латинской Америкой за пять лет выросла на четверть

Российский экспорт вырос в 2,3 раза, добавил президент

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия и Латинская Америка за последние пять лет нарастили товарооборот примерно на четверть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%. В 2,3 раза вырос российский экспорт. Причем таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки: пшеница, удобрения, нефтепродукты и многие другие жизненно важные товары. Это вообще наши традиционные рынки", - указал он, выступая на парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

Как отметил Путин, дальнейшему развитию встречных товарообменов поспособствует более энергичный переход на национальные валюты в финансовых расчетах, а также выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества, налаживание новых транспортно-логистических цепочек.