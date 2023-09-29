Расходы на работу Кремля и кабмина в 2024 году составят около 35 млрд рублей

В 2025-м расходы на деятельность главы государства и его администрации, как ожидается, составят также примерно 24,6 млрд рублей, а в 2026-м - почти 25,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на обеспечение работы президента России и его администрации, а также правительства в 2024 году составят в общей сложности около 35,3 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета, внесенного в Госдуму.

На работу президента и Кремля в целом в 2024 году предусмотрено свыше 24,6 млрд рублей - на 4,7 млрд рублей больше, чем планировалось год назад. И примерно на 1,4 млрд рублей больше, чем будет потрачено в нынешнем году (по предварительным подсчетам - около 23,2 млрд рублей).

В 2025-м расходы на деятельность главы государства и его администрации, как ожидается, составят также примерно 24,6 млрд рублей, а в 2026-м - почти 25,4 млрд рублей.

Затраты бюджета на обеспечение работы председателя правительства, его заместителей и аппарата кабмина в 2024 году оцениваются почти в 10,7 млрд рублей - примерно на 900 млн рублей больше, чем было заложено на этот период в предыдущем бюджете. И примерно на 760 млн рублей больше, чем, как ожидается, будет потрачено в 2023 году. В 2025 году расходы на работу правительства предполагаются в размере 10,7 млрд рублей, в 2026-м - 11,1 млрд рублей.