29 сентября, 15:26

Орбан заявил, что Венгрия не приемлет санкций в отношении любых стран

По словам премьер-министра, это не способствует решению проблем или урегулированию конфликтов

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Венгрия выступает против санкций в отношении любых государств, поскольку считает, что они не способствуют решению проблем или урегулированию конфликтов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белграде с сербским президентом Александаром Вучичем и наследным принцем Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Глава правительства отметил, что Венгрия является сторонницей урегулирования любых конфликтов исключительно путем диалога. "Мы не поддерживаем никаких санкций против какой-либо страны", - цитирует Орбана информационное агентство MTI.

Премьер также сообщил, что трехсторонняя встреча в Белграде была организована для того, чтобы представить наследному принцу эмирата Абу-Даби инвестиционные возможности, которые открывает в регионе Центральной Европы сотрудничество между Венгрией и Сербией. В частности, две страны создали в этом году совместную компанию по торговле газом и теперь ищут поставщиков.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сопровождающий Орбана в этой поездке, сообщил, что СП с сербскими партнерами уже зарегистрировано и приступает к работе. "Это важный шаг вперед с точки зрения безопасности нашего энергоснабжения, поскольку Венгрия и Сербия смогут координировать закупки газа и торговлю газом, а рынок двух стран будет представлять гораздо больший интерес для международных игроков, так как у двух стран рынок больше, чем у одной", - пояснил глава МИД.

Соглашение о создании совместной региональной компании по торговле газом было подписано руководителями венгерской MVM и сербской "Сербиягаз" в июне. 

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