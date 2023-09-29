Объем инвестиций на поддержку виноделов Дагестана превысит 3 млрд рублей в 2023 году

Средства направят на закладку виноградников, проведение уходных работ, на развитие материально-технической базы и на участие в ярморочно-выставочных мероприятиях

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие отрасли виноградарства в Дагестане превысит 3,4 млрд рублей. Средства направят на закладку виноградников, развитие материально-технической базы и участие в ярмарках, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Ахмед Ахмедов.

"Согласно проработанным дорожным картам, общий объем инвестирования предприятиями в развитие отрасли виноградарства на 2023 год составляет 3 млрд 475 млн рублей",- сказал Ахмедов.

По его словам, предприятия-переработчики винограда за 6 месяцев текущего года получили более 1,2 млрд рублей в виде налоговых вычетов, объем реинвестированных в отрасль средств составил более 1,3 млрд рублей.

"Предприятия направили более 1,2 млн рублей на закладку виноградников, более 200 млн рублей - на проведение уходных работ, более 800 млн рублей - на развитие материально-технической базы и более 5 млн - на участие в ярморочно-выставочных мероприятиях", - добавил Ахмедов.

Поддержка виноделов

В июне президент России Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Дагестане, одобрил совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан о продлении мер поддержки виноделов при условии, что предприятия будут вкладывать средства в развитие и модернизацию производств. Путин обратил внимание на успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.

По итогам поездки был принят закон, согласно которому повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза сохранится на период с 2024 по 2026 годы.