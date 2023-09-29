Токаев заявил, что Казахстан выступает против санкционного противостояния

По словам президента республики, пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика выступает против санкционного противостояния, которое мешает развитию торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике", - привела слова Токаева пресс-служба лидера Казахстана по итогам встречи в Берлине глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Токаев отметил, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. "Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами", - пояснил президент Казахстана.