29 сентября, 15:54,
обновлено 29 сентября, 16:14

Минсельхоз заявил, что урожай ржи удовлетворит потребности производителей муки и хлеба

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ожидаемого урожая ржи в России в 2 млн тонн достаточно для удовлетворения потребности производителей муки и хлеба. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

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"Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай - порядка 2 млн тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем с учетом переходящих остатков достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что озимый сев под урожай 2024 года идет в штатном режиме.

Кроме того, цены на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже по сравнению с уровнем прошлого года. Также, производство ржаной муки в текущем году показывает положительную динамику - за восемь месяцев 2023 года оно выросло на 2,5%. 

Теги:
Россия
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