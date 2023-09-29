Минсельхоз заявил, что урожай ржи удовлетворит потребности производителей муки и хлеба

Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ожидаемого урожая ржи в России в 2 млн тонн достаточно для удовлетворения потребности производителей муки и хлеба. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай - порядка 2 млн тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем с учетом переходящих остатков достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что озимый сев под урожай 2024 года идет в штатном режиме.

Кроме того, цены на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже по сравнению с уровнем прошлого года. Также, производство ржаной муки в текущем году показывает положительную динамику - за восемь месяцев 2023 года оно выросло на 2,5%.