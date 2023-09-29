"Цифровая экономика" консолидирует предложения для нацпроекта по экономике данных

Его запуск планируется в конце 2024 года - начале 2025 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. АНО "Цифровая экономика" консолидирует предложения бизнеса для нового национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Его запуск планируется в конце 2024 года - начале 2025 года, сообщил ТАСС генеральный директор организации Сергей Плуготаренко.

"Уже принимаем участие [в разработке нового нацпроекта] на стартовом этапе, который является подготовительным. Мы собрали первое мнение отрасли и аналитическую справку, в каких странах существуют подобные направления", - сказал Плуготаренко.

Собранная информация, по его словам, передана в правительство, она может войти в разрабатываемый нацпроект, который будет запущен в конце 2024 года - начале 2025 года. "Весьма вероятно, что по ряду направлений он будет правопреемником нацпрограммы "Цифровая экономика" и федеральных проектов нацпрограммы", - отметил Плуготаренко.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.