29 сентября, 15:58

Правительство уточнило порядок раскрытия инсайдерской информации

В обновленный перечень добавлено ведение деятельности на территории Крыма и новых регионов России, а также отдельные виды деятельности, связанные с оборонной промышленностью и военной сферой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ актуализировало перечень оснований, при наличии которых компании могут не раскрывать инсайдерскую информацию в целях защиты от возможных ограничительных мер. Подписанное постановление находится в распоряжении ТАСС.

Право не раскрывать публично обязательную и утвержденную российским законодательством инсайдерскую информацию компании получили в 2019 году. Это в том числе сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались.

В обновленный перечень добавлено ведение деятельности на территории Крыма и новых регионов России, а также отдельные виды деятельности, связанные с оборонной промышленностью и военной сферой.

Кроме того, в список входит информация о сегментах деятельности организации в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация