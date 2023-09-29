Правительство уточнило порядок раскрытия инсайдерской информации

В обновленный перечень добавлено ведение деятельности на территории Крыма и новых регионов России, а также отдельные виды деятельности, связанные с оборонной промышленностью и военной сферой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ актуализировало перечень оснований, при наличии которых компании могут не раскрывать инсайдерскую информацию в целях защиты от возможных ограничительных мер. Подписанное постановление находится в распоряжении ТАСС.

Право не раскрывать публично обязательную и утвержденную российским законодательством инсайдерскую информацию компании получили в 2019 году. Это в том числе сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались.

В обновленный перечень добавлено ведение деятельности на территории Крыма и новых регионов России, а также отдельные виды деятельности, связанные с оборонной промышленностью и военной сферой.

Кроме того, в список входит информация о сегментах деятельности организации в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.