"Россети" в 2023 году направили 3 млрд рублей на ремонтную программу на Северном Кавказе

В план работ группы включен ремонт 1,7 тыс. км линий электропередачи и более 1 тыс. единиц подстанционного оборудования

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" направила в текущем году 3 млрд рублей на выполнение ремонтной программы на Северном Кавказе. Общий объем инвестиционной программы группы в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2023 году составляет 18,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании по итогам заседания федерального штаба, который провел в Минеральных Водах министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В числе первоочередных вопросов, решать которые необходимо при активном участии региональных властей, Шульгинов назвал многолетнее тарифное недорегулирование, низкую платежную дисциплину, а также высокий физический износ электросетевых оборудования, который оборачивается высокой аварийностью в распределительных сетях. Дополнительные риски создают бесхозяйные объекты, количество которых в регионе превышает 2 тыс., а также бездоговорное потребление электроэнергии, в том числе майнинговая деятельность.

Подготовка электросетевых объектов группы "Россети" к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в регионах СКФО идет по графику. Финансирование ремонтной программы увеличено на 8% к уровню предыдущего года. Также реализуются дополнительные меры для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, сообщил в ходе заседания штаба генеральный директор электросетевого холдинга Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

В план работ группы "Россети" включен ремонт 1,7 тыс. км линий электропередачи и более 1 тыс. единиц подстанционного оборудования. Также энергетики расчистят от растительности свыше 1 тыс. гектаров ЛЭП. Запасы оборудования и комплектующих уже сформированы. Обеспечена готовность 624 аварийно-восстановительных бригад и 174 резервных источников питания.

Как подчеркнул Рюмин, на особом контроле находится ситуация в регионах, где существуют серьезные риски нарушений электроснабжения, связанные с высоким износом оборудования. К этому привело многолетнее недофинансирование ремонтных и инвестиционных программ в условиях тарифных ограничений и низкой платежной дисциплины некоторых крупных потребителей, включая организации ЖКХ.

По словам Рюмина, помимо плановых работ, ежегодно реализуется дополнительная программа по подготовке к осенне-зимнему периоду сетевого комплекса Республики Дагестан, в том числе в Махачкале. "В этом году были разработаны первоочередные мероприятия на сумму 762 млн рублей. Кроме того, для данного региона, Ингушетии, Чеченской Республики разработаны комплексные программы повышения надежности", - сказал он.

Финансирование этих программ планируется с участием федерального и регионального бюджета. Проектно-изыскательские работы проводятся компанией "Россети Северный Кавказ" за счет финансовой поддержки головной компании группы.

Объем инвестиционной программы группы в регионах СКФО в 2023 году составляет 18,1 млрд рублей, напомнили в холдинге. Энергетики введут в работу более 2,3 тыс. км новых линий электропередачи и 158 МВА трансформаторной мощности. В числе крупнейших проектов - выдача 160 МВт мощности Кузьминской ветроэлектростанции на Ставрополье, технологическое присоединение к сетям Эльбрусского горнорудного комбината в Кабардино-Балкарии, реконструкция линии электропередачи 35 кВ Бичесын - Поляна, которая является самой высокогорной в Карачаево-Черкесии.

В ходе рабочей поездки в СКФО Рюмин также провел совещания с руководством ПАО "Россети Северный Кавказ" и филиала ПАО "Россети" - МЭС Юга.

На территории семи субъектов CКФО работают филиал ПАО "Россети" - МЭС Юга, компании "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго". Под управлением находятся 31,7 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 28,5 тыс. МВА, а также 145,5 тыс. км линий электропередачи.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.