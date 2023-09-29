Эксперт: антимонопольным ведомствам БРИКС нужно соглашение о продвинутом взаимодействии

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов выразил уверенность, что должен существовать региональный режим по защите конкуренции группы

ЙОХАННЕСБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Антимонопольные ведомства стран БРИКС нуждаются в едином антимонопольном протоколе - соглашении, которое предусматривает более содержательный уровень взаимодействия и конкретные механизмы совместных расследований, например, в сфере глобальных слияний и поглощений. С таким мнением выступил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов на проходящей 28-29 сентября в Йоханнесбурге (ЮАР) 17-й ежегодной конференции по конкурентному праву, экономике и политике, сообщает Международный центр конкурентного права и политики БРИКС.

"Межстрановое сотрудничество становится ключевым моментом. Мы должны действовать на местном уровне, но при этом мыслить глобально. В Африке запущен африканский антимонопольный протокол, который позволяет действовать в масштабах континента. Я думаю, что и на уровне БРИКС мы должны выстроить подобный механизм, по крайней мере, когда речь идет о глобальных слияниях", - сказал Иванов.

Антимонопольные органы БРИКС могут и должны усиливать рычаги воздействия на крупные компании для поддержки интересов своих производителей и потребителей, прежде всего на агропродовольственных рынках, заявил Иванов.

По его словам, международные бизнес-игроки имеют возможность предсказать поведение глобальных рынков, тогда как антимонопольные органы вынуждены действовать в очень ограниченном периметре. Иванов выразил уверенность, что должен существовать региональный режим по защите конкуренции БРИКС, когда глобальные компании одновременно приходят во все ведомства с одной и той же информацией и раскрывают, что происходит в глобальном масштабе.

"Сейчас многие организации, такие как Международная конкурентная сеть (МКС), становятся очень политизированными. Например, Китай не является членом МКС, Россия была исключена из МКС, так что, по крайней мере, две страны-участницы БРИКС больше в нее не входят. Эти изменения только усиливают западную оптику и западные интересы в работе МКС. Чтобы обеспечить конкуренцию на глобальном рынке идей антимонопольной политики, мы должны развивать собственные экспертные платформы и механизмы взаимодействия", - отметил Иванов.

По информации Центра БРИКС, в ходе конференции также прошла встреча глав антимонопольных ведомств стран БРИКС с участием российской делегации во главе с заместителем руководителя ФАС России Андреем Цыгановым.