ФРГ и страны Центральной Азии будут работать над альтернативными маршрутами энергопоставок

Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей взаимовыгодного сотрудничества в сфере миграции

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Германия и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - подчеркнули важность укрепления энергетической безопасности и создания альтернативных маршрутов поставок энергии. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи лидеров ФРГ и пяти государств Центральной Азии в Берлине.

"Лидеры согласились, что связь между ЕС и Центральной Азией, включая Срединный коридор (Транскаспийский транспортный маршрут - прим. ТАСС), имеет постоянное значение", - отмечается в документе. "Главы государств и правительств подчеркнули свою цель по укреплению энергетической безопасности и созданию альтернативных маршрутов энергоснабжения, пропаганде устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, улучшению транспортных и транзитных маршрутов и продвижению к зеленой, устойчивой и экологически чистой экономике, сельскому хозяйству, энергетике и электротранспорту", - констатируется в заявлении.

Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей взаимовыгодного сотрудничества в сфере миграции. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заметил, что Германия создаст больше возможностей для трудоустройства и облегчит процедуры благодаря предстоящей реформе закона об иммиграции квалифицированных специалистов. Вместе с тем главы государств и правительств подчеркнули важность борьбы с изменением климата и принятия мер по адаптации к его последствиям.

В пятницу Шольц принял в своем ведомстве лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В центре внимания переговоров находились в том числе вопросы укрепления регионального сотрудничества. Накануне Шольц провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кацлер ФРГ выразил надежду, что Казахстан может помочь Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России.