Сийярто: мощность нефтепровода между Венгрией и Сербией составит 5-5,5 млн тонн

Как отметили в Будапеште, нефтепровод будет иметь важное значение с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Пропускная способность сооружаемого нефтепровода между Венгрией и Сербией составит не менее 5 млн тонн в год, что будет иметь важное значение для обеих стран с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана в поездке в Белград.

Он отметил, что одним из главных вопросов на переговорах с сербскими партнерами было обеспечение надежных поставок нефти и газа в связи с общей неблагоприятной ситуацией в сфере энергетической безопасности в Европе. "Мы, венгры, можем почувствовать это на собственной шкуре, поскольку Украина и Хорватия в несколько раз увеличили сборы за транзит", - сказал глава МИД.

"Таким образом, строительство нового нефтепровода, пропускная способность которого, согласно предварительным договоренностям, составит 5-5,5 млн тонн в год, усилит конкуренцию в регионе и сыграет важную роль в сдерживании враждебного повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Предусматривается, что после сооружения нефтепровода между Венгрией и Сербией российская нефть из трубопровода "Дружба" сможет транзитом по венгерской территории поступать сербским потребителям. Магистраль длиной 128 км будет проложена между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Осуществлением этого проекта займутся компании MOL и Transnafta.

По оценкам экспертов, стоимость строительства нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит около 100 млн евро. Для него может быть использован коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющегося частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", что сократит сроки реализации проекта. Ожидается, что сооружение нефтепровода займет от полутора до двух лет.

Сийярто также напомнил, что Венгрия и Сербия планируют повысить в два раза пропускную способность соединения электросетей на границе двух стран и завершить эту работу через четыре года. "Намеченная дата - к 2028 году - очень важна, потому что с начала 2030-х годов мощности Венгрии по производству электроэнергии значительно увеличатся за счет ввода в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС в Пакше", - подчеркнул министр. Вторая очередь атомной электростанции в Пакше сооружается в Венгрии по проекту Росатома.