Мордовия получит более 320 млн рублей на дорогу в новом микрорайоне Саранска

По словам главы региона Артема Здунова, средства будут направлены из резервного фонда правительства

ТАСС, 29 сентября. Республика Мордовия получит из федерального бюджета более 320 млн рублей на строительство дороги в новом микрорайоне Саранска. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"Правительство выделило финансирование на создание транспортной инфраструктуры для жителей нового микрорайона в Саранске. В Республику Мордовия будет направлено свыше 320,5 млн рублей на строительство автомобильной дороги в новом микрорайоне Саранска", - написал Здунов.

Речь идет о строительстве дороги в квартале около улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе. Финансирование позволит завершить большую часть работ до конца 2023 года. По словам Здунова, средства будут направлены из резервного фонда правительства.