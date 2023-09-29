Минэкономразвития предложило внедрить систему "звезд" для предприятий России

Как считают в ведомстве, руководство учреждений и заведений было бы заинтересовано в получении максимально высоких баллов, "иначе потребители просто не будут пользоваться их услугами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило внедрить систему "звезд" для оценки предприятий и учреждений по итогам профилактических визитов контролирующих органов. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на Всероссийском форуме контрольных органов.

"Профилактические визиты являются сейчас, наверное, ключевой формой общения предпринимателей, социальных объектов и контролирующих органов. Их число, безусловно, растет. Но потребитель не знает о результатах этой профилактики. Наша идея с учетом международного опыта состоит в том, что можно было бы по итогам профилактического визита контрольному органу выставлять оценку тому объекту, в котором он побывал. Это могла бы быть так называемая система звездочек, которая ставится на дверях школ, или кафе, или какого-то другого объекта. Эти сведения мы могли бы отдавать нашим крупнейшим справочным сервисам", - сказал он.

По словам замминистра, руководство учреждений и заведений было бы заинтересовано в получении максимально высоких баллов, "иначе потребители просто не будут пользоваться их услугами". В свою очередь, контролирующие органы смогут делать более прозрачную систему оценки.

В ближайшее время этот механизм планируется представить в виде нормативного документа.

Проверки

С начала года проведено порядка 220 тыс. проверок. За аналогичный период 2019 года было проведено почти 1 млн проверок. В прошлом году было проведено порядка 250 тыс. проверок.

"Снижение количества проверок, безусловно, не должно влечь и влечет за собой снижение уровня защищенности наших граждан и бизнеса. За счет роста профилактических мероприятий происходит сохранение необходимого уровня безопасности", - отметил Херсонцев.

За девять месяце текущего года было проведено порядка 700 тыс. профилактических визитов. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.