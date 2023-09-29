Курс доллара к рублю за сентябрь вырос на 2,02%

Курс евро снизился на 0,71%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю по итогам сентября 2023 года вырос на 2,02%, курс евро снизился на 0,71%, курс юаня за месяц вырос на 2,45%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 29 сентября в сравнении с показателями 31 августа 2023 года.

В первую неделю сентября рубль продолжил рост к доллару: 6 сентября доллар преодолел отметку в 98 рублей впервые с 15 августа, а суммарное снижение отечественной валюты за неделю торгов с 4 по 8 сентября составило 1,64 рубля. С 11 по 29 сентября американская валюта торговалась в диапазоне 92,44-98,04 рубля. Всего за сентябрь доллар подорожал на 1,71 рубля - до 97,96 рубля с уровня 96,02 рубля.

Евро также возобновил свой рост в конце первой недели месяца: 7 сентября европейская валюта достигала отметки в 105,7 рубля впервые с 16 августа. 12 сентября евро опускался до 99,4 рублей. С 13 по 29 сентября рубль укреплялся по отношению к евро. Валюта завершила торги в конце месяца на отметке 103,35 рубля, что на 73 копейки меньше, чем закрытие прошлого месяца. Итоговое снижение за месяц достигло 73,5 копеек - до 103,35 рубля с отметки 104,085 рубля.

Юань в первые дни месяца демонстрировал рост, однако затем перешел к снижению, 12 сентября торговался на уровне в 12,652 рубля, что является минимальным значением за весь месяц. Затем курс китайской валюты снова перешел к росту и находился в диапазоне 12,944-13,498 рубля. Всего за месяц китайская валюта подорожала на 32,3 копейки - до 13,493 рубля с уровня 13,17 рубля.