29 сентября, 17:24

В России начались продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo

Стоимость автомобиля в базовой версии Lifestyle начинается от 3 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo начались в России с кроссовера Jaecoo J7. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость автомобиля в базовой версии Lifestyle начинается от 3 млн рублей.

"Компания Jaecoo объявляет о выходе на российский рынок и начинает старт продаж своего первого кроссовера - Jaecoo J7", - отмечается в сообщении.

В России модель представлена с передним и полным приводом в четырех комплектациях. Это Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

Кроссовер во всех версиях оснащен турбированным бензиновым двигателем с объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация