В России начались продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo

Стоимость автомобиля в базовой версии Lifestyle начинается от 3 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo начались в России с кроссовера Jaecoo J7. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость автомобиля в базовой версии Lifestyle начинается от 3 млн рублей.

"Компания Jaecoo объявляет о выходе на российский рынок и начинает старт продаж своего первого кроссовера - Jaecoo J7", - отмечается в сообщении.

В России модель представлена с передним и полным приводом в четырех комплектациях. Это Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

Кроссовер во всех версиях оснащен турбированным бензиновым двигателем с объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил.