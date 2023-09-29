Молдавия и Украина обсудили возможности увеличения грузопотока через границу

Была достигнута договоренность об активизации и более тесном сотрудничестве таможней и пограничной служб двух стран, сообщили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Увеличение пропускной способности на молдавско-украинской границе обсуждалось на заседании молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Одессе.

"Была достигнута договоренность об активизации и более тесном сотрудничестве таможней и пограничной служб двух стран, что позволит увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска", - информирует пресс-служба правительства Молдавии по итогам заседания. Стороны также обсудили вопросы совместной интеграции в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры. Между двумя странами было подписано соглашение в области фитосанитарного контроля, уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заверил Киев, что будет всячески содействовать экспорту зерна с Украины через территорию республики, несмотря на издержки и протесты местных фермеров.

Летом этого года молдавские фермеры провели несколько акции протеста, потребовав ограничить ввоз зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Они выразили опасение, что украинским зерном будут загружены складские помещения и транспорт республики. Также фермеры озабочены падением цен на сельхозпродукцию. Власти Молдавии попытались обсудить ограничения на продукцию с Украины, однако отказались от этого после реакции Киева, который пригрозил в ответ заблокировать весь молдавский экспорт. Позже западные доноры пообещали увеличить инвестиции на увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры Молдавии.