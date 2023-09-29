"Энергоатом" и Westinghouse ускорят организацию производства ядерного топлива на Украине

Стороны также договорились ускорить строительство линии производства тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов по технологии Westinghouse на мощностях "Энергоатома"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украинский "Энергоатом" и компания Westinghouse договорились ускорить организацию производства ядерного топлива по технологии Westinghouse на Украине.

"29 сентября состоялась онлайн-встреча президента "Энергоатома" Петра Котина с управляющим директором Westinghouse Electric Sweden Азизом Дагом, на которой стороны обсудили ускорение сотрудничества в существующих проектах, в частности в организации производства ядерного топлива для обеспечения потребностей АЭС по технологии Westinghouse на мощностях "Энергоатома", - говорится в сообщении украинской компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

Стороны подвели итоги загрузки первой партии ядерного топлива, которое было произведено компанией Westinghouse при участии специалистов "Энергоатома", в один из реакторов Ровенской АЭС и договорились о сроках поставки новых партий ядерного топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440.

"Учитывая положительный украинский опыт замещения российского топлива, стремление европейских стран к энергетической независимости и постепенному отказу от российских услуг в сфере изготовления ядерного топлива, Westinghouse планирует ускорить производство компонентов к ядерному топливу и начать поставки соответствующих топливных сборок ВВЭР-440 на европейские АЭС. Также очень важно создать дополнительные мощности по производству ядерного топлива для покрытия растущих мировых потребностей. Производственная линия "Энергоатома" будет помогать решению именно этих вопросов", - говорится в сообщении.

"Westinghouse и "Энергоатом" договорились ускорить строительство линии производства тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов по технологии Westinghouse на мощностях "Энергоатома", - указали в компании. В соответствии с существующими соглашениями линию производства на Украине планировалось развернуть в 2026 году.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте прошлого года в "Энергоатоме" сообщали, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для атомных электростанций и намерена заменить его сборками Westinghouse. В конце февраля 2023 года "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки украинских АЭС переведут на топливо Westinghouse со следующего года.