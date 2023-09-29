Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводится обратно в "горячий останов" после ремонта

МАГАТЭ сообщило, что шестой энергоблок, который использовался для обеспечения паровых нужд станции, теперь будет переведен из "горячего останова" в "холодный"

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС переводится из "холодного останова" в "горячий" после работ по устранению утечки в парогенераторе. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

Неисправность была обнаружена в августе. Причиной утечки стала микротрещина в сварочном шве. Шестой энергоблок, который использовался для обеспечения паровых нужд станции, теперь будет переведен из "горячего останова" в "холодный".

"МАГАТЭ настоятельно рекомендует ЗАЭС найти альтернативные источники производства пара для обеспечения потребностей станции, включая переработку жидких радиоактивных отходов, что позволит всем шести реакторам находиться в режиме "холодного останова", - отмечается в комментарии агентства.

Экспертов организации проинформировали, что "ЗАЭС заказала оборудование, необходимое для выработки достаточного количества пара для обеспечения потребностей объекта".

Ранее МАГАТЭ сообщало, что угрозы для окружающей среды в связи с утечкой нет. "Холодный останов" - состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.