Косметическая сеть "Золотое яблоко" открыла флагман на месте Victoria’s Secret в Москве

На начальном этапе количество брендов в магазине составит более 800

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский косметический ретейлер "Золотое яблоко" открыл флагманский магазин в Москве на месте бутика американского бренда нижнего белья Victoria’s Secret в торгово-развлекательном центре "Европейский" (входит в ГК "Киевская площадь"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торгового центра.

"В пятницу на первом этаже в атриуме "Рим" на общей площади в почти 1,5 тыс. кв. м открылся флагманский магазин профессиональной косметики и парфюмерии "Золотое яблоко". На начальном этапе количество брендов в магазине составит более 800", - отметили в компании. Ранее эти площади занимал бутик бренда Victoria’s Secret, отметил собеседник ТАСС.

Компания Victoria’s Secret остановила работу в России в марте 2022 года. Сеть "Золотое яблоко" основана в Екатеринбурге и в настоящее время является одной из ведущих в сегменте продажи косметики и парфюмерии в России. Компания управляет 32 магазинами в столицах российских регионов, Санкт-Петербурге и Москве, а также представлена в Белоруссии и Казахстане.

Группа компаний "Киевская площадь" является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России. Ею управляют бизнесмены Захар Илиев и Год Нисанов. Группе принадлежат комплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", МФК "Щелковский", агрокластер "Фуд сити", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel Moscow, гастрономические кварталы "Депо Лесная" и "Три вокзала. Депо". ГК "Киевская площадь" возглавила рейтинг Forbes "Короли российской недвижимости - 2023", доход от аренды ее недвижимости в 2023 году журнал оценил в $1,6 трлн.