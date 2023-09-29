Зарплаты некоторых бюджетников могут проиндексировать почти на 10% в 2024 году

Речь идет о тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заработные платы некоторых работников бюджетной сферы в 2024 году могут вырасти почти на 10%, следует из материалов к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Речь идет о тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке. Согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.

С учетом этого средства на оплату их труда, как ожидается, будут проиндексированы с 1 января "на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций" - в 2024 году на 9,8%, в 2025-м - на 6,8%, в 2026-м - на 6,4%.

Зарплаты других работников организаций бюджетной сферы также вырастут. Их предполагается увеличить на прогнозный уровень инфляции - это 4,5% в 2024 году и по 4% в 2025-м и 2026-м.

При этом зарплаты чиновников в 2024 году индексировать не планируется. "В соответствии с решениями, принятыми правительством РФ, статья 7 законопроекта дополнена новой частью 5, в соответствии с которой индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется", - указано в пояснительной записке к проекту бюджета.

Это касается в том числе сотрудников Кремля и правительства. В статьях бюджета, касающихся обеспечения их работы, предусмотрено уменьшение затрат на оплату труда. Как отмечается в материалах, это связано "с пропуском индексации заработной платы в 2024 году".