Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Курс доллара вырос до 97,97 рубля, евро - до 103,35 рубля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели преимущественно рос. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,81%, до 3 133,26 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,34%, до 1007,58 пункта. Курс доллара вырос на 1,16%, до 97,97 рубля, евро - на 1,14%, до 103,35 рубля, юань - на 0,18%, до 13,49 рубля.

"Рубль, потерявший локальную поддержку в виде налогового периода, терял позиции, увеличивая тем самым привлекательность акций экспортеров. Нефть, несмотря на увеличение волатильности, остается на вполне комфортных ценовых уровнях. Фактор пятницы сдерживал активность участников торгов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон между тем улучшился. "Сегодняшняя макростатистика приободрила глобальных инвесторов. Первая оценка сентябрьского ИПЦ в еврозоне показала, что темп роста потребительских цен оценивается ниже ожиданий. Это довод для ЕЦБ в пользу того, чтобы не повышать ставку в ближайшее время. В США индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - один из важнейших ориентиров для ФРС - вырос за август на 0,4%, тогда как прогнозировалось увеличение на 0,5%", - отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+6,17% и +3,81%), бумаги "Газпром нефти" (+3,13%), котировки "Детского мира" (+2,65%), бумаги ЛСР (+2%), акции "Полюса" (+1,71%) и "Селигдара" (+1,62%).

"Акции "Сургутнефтегаза" показывали динамику лучше рынка в течение большей части сессии без очевидных фундаментальных сигналов. Одной из причин интереса к привилегированным бумагам при этом могло стать ослабление рубля. Вечером же "Сургутнефтегаз" сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии в размере 846,56 млрд рублей. За весь 2022 год компания заработала 60,7 млрд чистой прибыли и при этом не отказалась от выплаты дивидендов", - прокомментировала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Полюса" и "Селигдара" в пятницу повышались без очевидных фундаментальных причин. Компании наряду с другими металлургами и экспортерами с 1 октября затронут гибкие пошлины на экспорт с привязкой к курсу доллара. Цены на золото при этом завершают сентябрь у минимумов с марта 2023 года на фоне рисков еще более высоких процентных ставок в США, рассказала эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Новабев групп" (-6,25%), бумаги НМТП (-2,56%), котировки "Черкизово" (-2,43%), акции "Русснефти" (-2,26%), котировки ТГК-1 (-1,82%), акции "Газпрома" (-1,11%).

"Акции "Новабев групп" (бывшая "Белуга") и "Черкизово" сегодня торговались без дивидендов за первое полугодие текущего года. Акции "Газпрома" в пятницу оказались под понижательным давлением после сообщений об увеличении ставки НДПИ на газ с 1 августа 2024 года до конца 2026 года для изъятия дополнительных доходов компаний из-за индексации оптовых цен на газ", - пояснила Кожухова.

Прогноз

На минувшей неделе индекс Мосбиржи смог отскочить от зоны поддержки вблизи 3 000 пунктов и наметил цели ближе к 3 200 пунктов. "В случае, если рубль продолжит проявлять слабость, а нефть по меньшей мере удержит текущие ценовые позиции, отечественный рынок сохранит повышательный импульс", - считает Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3 050 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 96-99 рублей. По мнению Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в том же коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 96-98 рублей, евро/ рубль - в коридоре 102-104 рублей, юань/рубль - в коридоре 13-13,5 рубля.

К началу будущей недели станут известны сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг Китая. При этом сам китайский рынок до 6 октября уйдет на каникулы в связи с национальными праздниками. В понедельник производственные PMI за минувший месяц выйдут по еврозоне и США, с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Помимо этого, в фокусе внимания инвесторов останутся коллизии с шатдауном в США и геополитика.