Пушилин уверен в возобновлении работы завода "Стирол" в Горловке

Завод ввели в эксплуатацию в 1930-х годах

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил уверенность в возобновлении работы химического завода "Стирол" в Горловке. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно же, химическая отрасль. В плане удобрений - горловский завод "Стирол". Он будет работать, все предпосылки к этому создаются", - отметил Пушилин, рассказывая о промышленном потенциале региона.

Химзавод "Стирол" был введен в эксплуатацию в 1930-х годах. Завод первым в СССР начал выпуск аммиака, вырабатываемого из коксового газа. В числе продукции - аммиак, карбамид, аммиачная селитра, полистиролы, минеральные кислоты, органические смолы и полимерные материалы. Украинские войска периодически обстреливают территорию предприятия, из-за боевых действий запуск опасных для населения цехов невозможен, а крупнотоннажное производство находится на вынужденной консервации.