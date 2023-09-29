Минтранс заявил, что ситуация с лизингом самолетов не повлияет на полеты за рубеж

По данным ведомства, воздушные суда, которые подвержены рискам при совершении международных рейсов, составляют около 5% от всего парка российских авиакомпаний

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация с лизингом самолетов у "дочек" ГТЛК не повлияет на выполнение международных рейсов российскими авиакомпаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

"Сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям. Минтранс России совместно с Росавицией и ГТЛК продолжают взаимодействие по данному вопросу", - пояснили в министерстве.

Также в Минтрансе отметили, что воздушные суда, которые подвержены рискам при совершении международных рейсов, составляют около 5% от всего парка российских авиакомпаний.

"Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов", - подчеркнули в Минтрансе РФ.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что обладает достаточным количеством самолетов для выполнения запланированных международных рейсов.

О ситуации с риском арестов самолетов

"Вестник АТОР" сообщил, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при совершении рейсов за границу, кроме выполнения полетов в Турцию и Белоруссию, не использовать самолеты, которые находятся в лизинге от "дочек" ГТЛК. По данным источников издания в отрасли, ограничения связаны с риском ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства.

При этом в ГТЛК добавили, что компания объясняла авиакомпаниям - контрагентам риски пользования флотом вне российского юридического поля и заранее направила им долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов, которые позволят обеспечить безопасную эксплуатацию самолетов на всех доступных маршрутах.