Белый дом заявил, что Запад не откажется от потолка цен на нефть РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы бюджета России от такого экспорта

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Страны Запада не собираются отказываться от попыток ограничить предельные цены на экспортируемые Россией нефтепродукты на мировом рынке, невзирая на то, что в последнее время такие усилия, судя по имеющейся информации, были безуспешными. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы все еще считаем, что потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом. <...> И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по [его] корректировке. Мы говорили об этом с союзниками и партнерами. Так что нет, нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет, сегодня мне нечего сказать про какие бы то ни было изменения", - отметил представитель Белого дома.

"Помните, что вся идея заключалась не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка <...>. Идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы [бюджета России от такого экспорта]", - сказал Кирби.