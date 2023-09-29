Сбер стал лидером среди банков Европы по силе бренда

По стоимости среди банков Европы Сбер - на четвертом месте

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сбер занял первое место в общебанковском европейском рейтинге Brand Finance Europe 500 - 2023, который рассчитывает показатель силы бренда. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Кроме того, согласно данным престижного рейтинга, из всех представленных в перечне компаний из разных отраслей Сбер находится на 7-й позиции с индексом 88,2, опередив Michelin, Lamborghini и Rolex.

По стоимости среди банков Европы Сбер - на четвертом месте, впереди только HSBC, Santander и Barclays. Сбер также вошел в топ-40 самых дорогих европейских брендов, заняв 37-ю строчку.

Как показал отчет Brand Finance, несмотря на непростую конъюнктуру на внешних рынках, российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, разрабатывает инновационные продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 млн частных и корпоративных клиентов, оставаясь в топе самых ценных и сильных европейских брендов.

Brand Finance - ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель силы бренда рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей и выражает, насколько эффективно компания инвестирует в бренд, развивает знание о нем, репутацию, лояльность клиентов и насколько успешно ведет бизнес.