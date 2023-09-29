Чешская госкомпания купила за $230 млн у иностранных фирм систему газопроводов республики

Покупка фирмы, как отметило Чешское телевидение, значительно укрепит энергетическую безопасность Праги

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Чешская государственная компания EPS приобрела за пять млрд крон (около $230 млн) фирму-оператора внутренних газопроводов NET4GAS Holdings, которая находилась в руках иностранных владельцев. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Правительство Чехии одобрило несколько дней назад покупку государством проложенных в республике газопроводов иностранных компаний. До настоящего времени Net4Gas Holdings находилась в совместном владении инвестиционных фондов германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent.

В Чехии NET4GAS Holdings управляет четырьмя тыс. км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. Ей принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории республики. Покупка фирмы, как отметило ТВ, значительно укрепит энергетическую безопасность Чехии.