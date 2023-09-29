Финансирование Госдумы в 2024 году составит более 15 млрд рублей

Бюджетные ассигнования, направленные на финансирование деятельности Совета Федерации составят 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования, направленные на финансирование деятельности Государственной думы, в 2024 году составят 15,09 млрд рублей, Совета Федерации - 7,8 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на будущий год и плановый период 2025-2026 годов, размещенной в думской электронной базе.

"Бюджетные ассигнования по направлению "Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации" в 2024 году составят 15 086,1 млн рублей, в 2025 году - 15 101,4 млн рублей, в 2026 году - 16 546,0 млн рублей", - говорится в тексте. В документе указано, что по сравнению с нынешним бюджетом эти суммы увеличены в 2024 году на 536,3 млн рублей, в 2025 году - на 138,8 млн рублей, в 2026 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза увеличены чуть более чем на 1 млрд рублей.

На изменение расходов на финансирование палаты повлияло как увеличение ассигнований на обеспечение ее деятельности, так и уменьшение средств на оплату труда в связи с пропуском индексации заработной платы в 2024 году, за исключением индексации оплаты труда работников организаций бюджетной сферы.

Ассигнования на деятельность Совета Федерации в 2024 году составят 7,8 млрд рублей, в 2025 году - 7,87 млрд рублей, в 2026 году - 8,14 млрд рублей. По сравнению с нынешним законом о бюджете увеличение в 2024 году составит 1,6 млн рублей, в 2025 году по сравнению с запланированным уровнем произойдет уменьшение на 196,7 млн рублей. В 2026 году по сравнению с бюджетным прогнозом уменьшение составит 193,8 млн рублей.