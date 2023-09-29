Южная Корея передала Украине через США удобрения на $5 млн

Как сообщило американское Агентство международного развития, речь идет о совместном проекте, в котором Вашингтон и Сеул выступают в качестве партнеров

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Республика Корея безвозмездно поставит Украине через Соединенные Штаты удобрения на сумму $5 млн. Об этом сообщило Агентство международного развития (АМР) США.

Как уточняется в распространенном им пресс-релизе, речь идет о совместном проекте, в котором Вашингтон и Сеул выступают в качестве партнеров. Партия удобрений была пожертвована правительством Южной Кореи. Она призвана дополнить помощь, которую украинскому сельскохозяйственному сектору оказывает администрация США, отмечает АМР, которое входит в структуру Госдепартамента США.