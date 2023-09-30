В ЦБ сообщили об ускорении инфляции в Приморье в июле-августе

По словам замначальника дальневосточного ГУ Банка России Натальи Бондарчук, темпы инфляции в регионе выросли на 1,2 процентных пункта

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Прошедшее в Приморье сильное наводнение ускорило темпы инфляции в регионе в июле и августе на 1,2 процентных пункта, что выше среднероссийского показателя. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника дальневосточного ГУ Банка России Наталья Бондарчук.

"В этом году Приморский край подвергся таким крупномасштабным наводнениям, это тоже не могло не найти своего отражения на росте цен. У нас подорожали овощи, фрукты, все местное производство, поэтому уровень инфляции тоже возрос. Уровень инфляции на сегодняшний день с июля по август возрос на 1,2 процентных пункта, и это, конечно, несколько выше, чем в среднем по России", - сказала Бондарчук.

Она отметила, что в регионах всегда уровень инфляции отличается в зависимости от привычной для местных жителей потребительской корзины. Так, к примеру, на Дальнем Востоке в ней преобладают автомобили японского производства, что также вносит свой вклад в рост инфляции при скачках курсов валют.

По данным правительства Приморья, из-за сильных дождей в этом году в регионе погибло около 40 тыс. га сельских угодий, ущерб сельскому хозяйству составил около 1,6 млрд рублей. Все документы для компенсации сельхозпроизводителям убытков от наводнения отправлены накануне в Минсельхоз РФ.