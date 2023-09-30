30 сентября, 03:18

Порт Геническа после реконструкции сможет выполнять перевалку зерна и удобрений

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас региональный минтранс разрабатывает план комплексной реконструкции порта и ведет поиск инвестора

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Генический морской торговый порт после реконструкции сможет осуществлять перевалку зерна и минеральных удобрений, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В апреле в Минтрансе региона сообщали ТАСС, что власти области ищут инвесторов для запуска морского сообщения из Геническа. Для работы порта необходимо углубление фарватера, его восстановление планируется провести в рамках государственно-частного партнерства.

"Минтранс Херсонской области в настоящее время разрабатывает план комплексной реконструкции порта и ведет поиск инвестора. Планом предполагается развитие элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры. Предполагается, что после реконструкции Генический морской торговый порт сможет осуществлять перевалку не только генеральных, строительных и сыпучих грузов, но также зерна и минеральных удобрений", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что "сейчас морской торговый порт Геническ не осуществляет производственную деятельность ввиду необходимости выполнения дноуглубительных работ и капитального ремонта причальных сооружений". 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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