Бжания заявил, что экономические проекты в Абхазии должны быть более системными

Президент республики отметил, что социально-экономические проблемы стали решаться после признания ее независимости Россией и во многом благодаря помощи РФ

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Экономика Республики Абхазия на протяжении последних лет развивается в том числе благодаря поддержке РФ, однако реализация проектов в ключевых отраслях должна носить более системный характер, такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Конечно, нам есть куда двигаться в плане экономического развития. В последние несколько лет обозначилась хорошая тенденция, но этого недостаточно. Экономические проекты, которые реализуются в Абхазии, должны носить более системный характер, их должно быть больше. Экономика нашей страны во многом зависит от нашей географии, от нашего климата. Это индустрия гостеприимства, это сельское субтропическое хозяйство, где у нас нет практически конкурентов, это наши транзитные возможности. Эти направления должны обеспечить устойчивое развитие нашего государства и наших граждан в ближайшей перспективе", - сказал Бжания.

По его словам, социально-экономические проблемы республики стали решаться после признания ее независимости Россией и во многом благодаря помощи РФ.

"Россия за этот период (с момента признания независимости Абхазии с 2008 году - прим. ТАСС) оказала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей. Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике за этот период, восстановлено с помощью Российской Федерации в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии", - отметил Бжания.

Он также добавил, что около 80% граждан Абхазии имеют российское гражданство. "Более 30 тыс. наших граждан получают российскую пенсию. Что касается софинансирования заработных плат целого ряда категорий работников бюджетной сферы, то все обязательства, которые брала и берет на себя РФ, выполняются безупречно и в срок", - сказал президент Абхазии.

30 сентября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Победы и независимости. 30 лет назад в этот день территория республики была освобождена от грузинских войск, что положило конец грузино-абхазскому конфликту. В ходе боевых действий в 1992-1993 годах в регионе погибли около 17 тыс. человек. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. Независимость Республики Абхазия признали также такие страны - члены ООН, как Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.