Бжания заявил, что инвестора реконструкции аэропорта Сухум назовут в течение недели

Президент Абхазии отметил, что для некоторых крупных компаний сдерживающим фактором для участия в конкурсе стала в том числе санкционная политика в отношении России

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Инвестор, который займется реконструкцией аэропорта Сухум, будет определен в течение недели после подведения итогов конкурса, сообщил в интервью ТАСС президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

"Заявки (на конкурс по реконструкции аэропорта - прим. ТАСС) приняты, в ближайшие дни будет назван инвестор, который выиграл по итогам конкурса право восстановления аэропорта Сухум. Это произойдет в течение недели. Мы заявили определенные параметры. И те, кто подал заявку, должны соответствовать этим параметрам", - сказал Бжания.

По его словам, для некоторых крупных компаний сдерживающим фактором для участия в конкурсе стала в том числе санкционная политика в отношении России.

"Кое-кто отказался от участия в силу разных причин. Крупные компании, которые в том числе занимаются авиационным бизнесом, все-таки боятся, я так понимаю, что могут попасть под санкции, и часть из них отказалась. Но работа идет, есть те, кто заявился, итоги будут объявлены, и все в соответствии с графиком будет реализовываться", - отметил Бжания.

Соглашение о восстановлении закрытого с 1993 года международного аэропорта Сухума им. Ардзинбы было подписано на полях ПМЭФ-2023. Документ подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников. В начале сентября Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок от инвесторов для проекта строительства международного аэропорта в Абхазии, он завершился 15 сентября.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что работы по восстановлению аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.