Бжания: реконструкцию пункта пропуска на границе Абхазии и РФ начнут в 2025 году

Речь идет о пункте "Псоу"

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Псоу" на границе РФ и Абхазии начнется в 2025 году, на выполнение необходимых работ потребуется от трех до пяти лет, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Есть поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина ведомству, они подготовили проект реконструкции пункта пропуска и должны приступить в 2025 году к реконструкции, с тем чтобы увеличить его пропускные возможности. Это история, которая растянется на три-пять лет", - сказал Бжания.

При этом, по его словам, в последнее время созданы дополнительные возможности для туристов, которые хотят побывать в Абхазии - они могут воспользоваться в том числе железнодорожным и морским транспортом.

"Некоторая разгрузка на границе в этом году была благодаря железной дороге. Была запущена "Ласточка" (до Гагры - прим. ТАСС). Она будет приходить и в Сухум, в связи с этим идут ремонтно-восстановительные работы на вокзале города Гудауты, на днях они завершаются. <…> Мы наладили морское круизное сообщение. Лайнер "Князь Владимир" приходил к нам летом и будет ходить и дальше по графику. Все это тоже разгружает границу на Псоу", - отметил президент Абхазии.

По данным Федеральной таможенной службы России, в отдельные периоды летом 2023 года пассажирский трафик на автомобильном пункте пропуска в Адлере на границе РФ и Абхазии превышал его пропускную способность в семь раз. Как сообщали в пресс-службе ФТС, пиковая нагрузка на пункт приходилась на выходные дни, когда трафик превышал 11 тыс. автомобилей.