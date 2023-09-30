Бжания заявил, что дефицит электроэнергии в Абхазии сохранится

Президент республики отметил, что кризиса не будет

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Абхазия в зимний период может столкнуться с дефицитом электроэнергии и рассчитывает на помощь РФ, однако кризисной ситуации с многочасовыми отключениями электричества власти республики не допустят, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Да, осенью и зимой мы будем испытывать дефицит и будем просить российское руководство о том, чтобы они обеспечили нам переток. Но это еще не энергокризис, это определенные сложности. Кризис - это когда по 10-15 часов отключают электричество, как это было некоторое время назад в Грузии, в Армении. <…> Мы сделаем все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, но это та отрасль, которая нуждается в крупных инвестициях. И изменения в ней не могут произойти в течение одного или двух лет", - сказал Бжания.

Он отметил, что власти страны были вынуждены поднять тариф на электроэнергию, поскольку этого требуют соображения экономики, а энергетическая отрасль нуждается в модернизации. При этом, по словам президента, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт/ч. "Во-первых, благодаря системе внедрения счетчиков, во-вторых - ведется борьба с незаконным майнингом криптовалюты. На прошлой неделе две крупные фермы были ликвидированы в Ткуарчале и Сухуме", - добавил собеседник агентства.

30 сентября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Победы и независимости. 30 лет назад в этот день территория республики была освобождена от грузинских войск, что положило конец грузино-абхазскому конфликту. В ходе боевых действий 1992-1993 годов в регионе погибли около 17 тыс. человек. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. Независимость Республики Абхазия признали также такие страны - члены ООН, как Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.