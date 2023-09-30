Зеленский заявил, что на форуме в Киеве создали альянс оборонных индустрий

Президент Украины отметил, что декларацию подписали 13 компаний

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.

"На первом международном форуме оборонных индустрий мы создали альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации", - сказал Зеленский в приветствии к участникам форума, запись которого опубликована в Telegram-канале. По словам президента, декларацию подписали 13 компаний.

Зеленский добавил, что на форуме представлены более 30 стран и 252 военные компании, которые производят "полный спектр оружия, оборонных систем и решений".

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал ТАСС, что форум в Киеве призван просто закамуфлировать поставки западного оружия под украинское производство. Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.