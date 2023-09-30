Чернышенко поздравил россиян с Днем интернета

Вице-премьер РФ пообещал обеспечить широкополосным доступом к интернету 90% домохозяйств в 2024 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. К концу 2024 годк 90% российских домохозяйств будут обеспечены широкополосным доступом в интернет. Об этом говорится в поздравлении вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с Днем интернета.

"К концу 2024 года широкополосным доступом к интернету будут обеспечены 90% домохозяйств. <...> К настоящему моменту почти 25 тыс. населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек обеспечены услугами передачи данных. Кроме того, восстанавливается и развивается инфраструктура для бесперебойного и быстрого доступа на новых территориях", - подчеркнул Чернышенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей всемирной сети и специалистов отрасли, подчеркнув, что вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года составил 12,2 трлн рублей, показав рост в 29% по сравнению с 2021 годом. При этом у государства остаются масштабные планы и задачи по развитию интернет-инфраструктуры, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

"В 2023 году ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 млн человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сетью, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире. Это, конечно, сразу сказывается на том, что технологии делают жизнь граждан комфортнее", - отметил вице-премьер.

Чернышенко пожелал пользователям всегда находить и генерировать качественную и безопасную информацию, а отечественным компаниям - завоевывать новые рынки и создавать прорывные решения на благо страны.

Ранее в интервью ТАСС Чернышенко заявил, что цель по подключению к интернету всех российских домовладений будет достигнута раньше 2030 года.