Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8%

По данным Нацбанка страны, он составил $10 млрд

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Валовый внешний долг Молдавии в первой половине 2023 года вырос на 6,8%, достигнув $10,242 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка (центробанк) страны.

Уровень валового внешнего долга по отношению к ВВП в отчетный период составил 67,2%, увеличившись на 1,1 п.п. Доля государственного долга выросла на 9,5%, до $3,574 млрд (34,9% от общей суммы задолженности). В эти же сроки внешние обязательства частного сектора возросли на 5,3%, до $6,667 млрд.

В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял $8,617 млрд.