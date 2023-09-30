Новый терминал аэропорта в Барнауле планируют построить в 2025 году

Его пропускная способность составит 1 млн 150 тыс. пассажиров

ТАСС, 30 сентября. Строительство нового аэровокзального комплекса барнаульского аэропорта планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Строительство нового терминала аэропорта начнется в этом году. <...> Завершить строительство нового терминала планируется в 2025 году", - говорится в сообщении.

Ранее, по словам замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, построить комплекс планировали лишь в 2026 году.

Также ранее сообщалось, что бюджет на инфраструктуру аэропорта Барнаула вырастет в 12 раз - со 140 млн рублей до 1,7 млрд - в 2023 году. Это связано с работами по строительству нового терминала. Его пропускная способность составит 1 млн 150 тыс. пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в барнаульском аэропорту в настоящее время - порядка 8,5 тыс. кв. м.

В марте прошлого года гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей. В июне 2022 года "Новапорт холдинг" для реализации этого проекта приобрел акции аэропорта Барнаула на 800 млн рублей и стал держателем контрольного пакета. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 520 тыс. человек.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.