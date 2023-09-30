Компании Белоруссии и Таджикистана подписали соглашения на более чем $16 млн

Стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, промышленности, поставок продуктов питания, а также подготовки кадров для агропромышленного комплекса

ДУШАНБЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители деловых кругов Белоруссии и Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали соглашения на сумму более $16 млн. Об этом сообщило агентство Khovar.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, промышленности, поставок продуктов питания, а также подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Заседание прошло под председательством министра сельского хозяйства Таджикистана Курбона Хакимзоды и министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергея Бартоша.

На открытии заседания комиссии Хакимзода отметил двукратный рост объема взаимной торговли между Таджикистаном и Белоруссией, по итогам 2022 года он составил порядка $90 млн. Согласно проекту протокола заседания комиссии, по итогам семи месяцев 2023 года товарооборот между государствами вырос на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт из Таджикистана в Белоруссию с января по июль составил $4 млн, из Белоруссии в Таджикистан - $50,9 млн.