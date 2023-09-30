30 сентября, 08:57

Индекс деловой активности производственных компаний КНР в сентябре вырос до 50,2

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе составил 51,7

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в сентябре составил 50,2, что свидетельствует о росте китайской экономики. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Впервые с апреля индекс деловой активности в производственном секторе Китая поднялся выше 50, говорится в сообщении ГСУ.

Данные ГСУ также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе в сентябре составил 51,7.

Сводный индекс деловой активности в Китае в сентябре составил 52. Это указывает на то, что общий объем производства на производственных и непроизводственных предприятиях продолжает расти, считает аналитик ГСУ Чжао Цинхэ, мнение которого приводит агентство Xinhua. 

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