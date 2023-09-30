"Новые люди" предложили сделать открытым мониторинг роста цен на заправках

Лидер партии Алексей Нечаев считает, что помечать заправки с наибольшими и наименьшими ценами нужно не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением сделать открытым мониторинг роста цен на заправках. Соответствующее письмо на имя руководителя службы Максима Шаскольского есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - говорится в письме. По мнению Нечаева, помечать такие заправки нужно не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС, соответствующие предложения направлены администрациям сервисов.

Он также отметил, что публикация таких списков может помочь "снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний". "Более того, это может привести к снижению цен на топливо, поскольку добросовестные заправочные станции будут привлекать больше клиентов. Также публикация таких список может сделать процесс регулирования и контроля цен на топливо более эффективным благодаря доступности информации", - говорится в письме.

Лидер партии "Новые люди" также предложил ФАС России публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе.

Нечаев отметил, что часто возникают случаи, когда в одном субъекте РФ публикуется информация о том, что цена на бирже и потребительские цены в регионе существенно отличаются в связи с недобросовестными практиками собственников АЗС. "Открытая публикация таких данных позволит потребителям узнавать эту информацию, а региональным управлениям - принимать оперативные меры реагирования", - подчеркнул он.

Нечаев выразил уверенность, что указанные инициативы позволят обеспечить эффективность принятых правительством РФ мер по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести розничные цены и цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.