Бжания оценил ущерб экономике Абхазии от войны с Грузией в $11 млрд

Абхазский президент отметил, что признание со стороны России в августе 2008 года стало поворотным событием в истории народа республики

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Абхазский народ пережил кровопролитную войну с Грузией, унесшую жизни тысяч человек, а экономический ущерб, нанесенный республике, составил свыше $11 млрд. Об этом сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая на военном параде в Сухуме в честь 30-й годовщины победы и независимости страны.

"Сегодня Республика Абхазия отмечает 30-ю годовщину победы и независимости. В этот день 30 лет тому назад государственный флаг Республики Абхазия был водружен на государственной границе по реке Ингур. Наш народ пережил страшную, кровопролитную войну, в которой погибли порядка 3 тыс. бойцов и командиров Вооруженных сил Абхазии, добровольцев и мирных жителей. Экономический ущерб, нанесенный Абхазии, составил свыше $11 млрд, были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд", - сказал Бжания.

"Признание со стороны России в августе 2008 года стало поворотным событием в истории народа Абхазии, получившего возможность для безопасного мирного развития и гарантии сохранения независимой государственности", - отметил Бжания.

По словам президента, российское признание Абхазии "стало национальной катастрофой для Грузии". "Грузия при поддержке своих союзников до сих пор изобретает все новые и новые политико-правовые, дипломатические и информационно-пропагандистские инструменты, чтобы нивелировать ценность и пользу признания и сотрудничества Абхазии с Россией и другими странами. В Грузии до сих пор не желают взять на себя ответственность за преступное решение [вторгнуться в Абхазию] 14 августа 1992 года, подписать юридически обязывающий договор о неприменении силы и приступить к установлению добрососедских отношений с Республикой Абхазия", - добавил он.

По словам Бжании, "приверженность к развитию региональных и международных связей, к укреплению стратегических, союзнических отношений с Российской Федерацией остается незыблемой". "Народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни", - подчеркнул он. Президент сказал, что "30 лет свободной жизни - это лучшее доказательство того, что жертвы войны были не напрасными". "Каждый погибший в этой войне дал возможность жизни нашим детям сегодня, тем, кто унаследует Абхазию и будет развивать ее в будущем", - отметил он.

Военный парад

Более 1,7 тыс. военнослужащих вооруженных сил Абхазии, России и Южной Осетии приняли участие в военном параде на площади свободы в Сухуме в честь Дня победы и независимости, передает корреспондент ТАСС с места события.

Праздничное шествие открыли участники Отечественной войны народа Абхазии, бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов, медико-санитарного батальона, добровольцы. Затем на площадь внесли Государственный флаг Республики Абхазия и знамя победы.

До начала движения пеших колонн парадного расчета прошла знаменная группа во главе с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Леона, заместителем министра обороны генерал-майором Лизбертом Поцхор-оглы. Вслед за ними прошли пешие колонны министерств обороны Абхазии и Южной Осетии, военнослужащие седьмой военной базы Министерства обороны Российской Федерации, пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Парадным маршем по площади прошли также подразделения других силовых структур Абхазии: погранотряда и центра специального назначения Службы госбезопасности, Государственной миграционной службы, МВД, МЧС, Сухумского высшего общевойскового командного училища, сухумские и кубанские казаки.

Впервые по площади Свободы прошла рота почетного караула малого ракетного корабля "Циклон" Черноморского флота России. 29 сентября он в целях укрепления дружественных связей между Абхазией и Россией прибыл в порт Сухума.

Прохождение пеших колонн парадного расчета завершил сводный оркестр Министерства обороны Абхазии и Минобороны России. На смену парадным расчетам заступила техника, стоящая на вооружении абхазской армии, - батарея гаубиц Д-30 и орудия Д-44 противотанкового дивизиона, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, танки. Впервые в параде приняло участие новое подразделение Вооруженных сил Абхазии - авиационная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов. Пять экипажей вертолетов и звено самолетов ВВС Абхазии синхронно пролетели над площадью Свободы.

Сотни людей после военного парада прошли с фотографиями погибших защитников Абхазии в рамках акции "Бессмертный полк", и на площади Свободы появилась кавалькада конников, а в небе - парашютисты - военнослужащие сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации, которые выполнили элементы купольной парашютной акробатики. С высоты 1,5 тыс. м другие парашютисты совершили прыжки с флагами Абхазии и России, Вооруженных сил России и Центрального спортивного клуба армии.