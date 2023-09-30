GWM начнет производство восьми моделей электромобилей в Таиланде в 2024 году

Компания ожидает, что общий объем продаж электромобилей в королевстве в 2023 году составит 70 тыс. единиц, а в 2024 году увеличится до 100 тыс.

БАНГКОК, 30 сентября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) с 2024 года начнет производство восьми моделей электромобилей на своем заводе в таиландской провинции Районг. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

"Мы принимаем решение о расширении наших мощностей по производству электромобилей в рамках предусмотренных Советом по инвестициям привилегий", - сказал управляющий директор таиландского подразделения GWM Наронг Ситалайон, отметив, что компания планирует производить электромобили для продажи на внутреннем рынке и на экспорт.

Компания ожидает, что общий объем продаж электромобилей в Таиланде в 2023 году составит 70 тыс. единиц, а в 2024 году увеличится до 100 тыс.

Совет по инвестициям и другие таиландские регулирующие органы ранее представили план по расширению производства электромобилей, известный как EV 3.5. Он предусматривает меры для привлечения производителей электромобилей и призван сделать Таиланд центром производства электромобилей в Юго-Восточной Азии. Так, в частности, правительство предоставит субсидию в размере около $3 тыс. на каждое импортируемое транспортное средство при условии, что автопроизводители будут наращивать производство электромобилей в Таиланде в соотношении, в два-три раза превышающем объем импорта.

Таиланд ставит перед собой цель к 2030 году производить 30% электромобилей, реализуемых на внутреннем рынке.